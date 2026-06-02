Un robot desvela el secreto de cómo algunos peces pueden desplazarse fuera del agua

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Redacción Ciencia, 2 jun (EFE).- Algunos peces son capaces de desplazarse en tierra firme y lo hacen con el tipo de marcha más eficiente para ellos, tal y como se ha demostrado con un robot, lo que puede ayudar a explicar cómo los primeros vertebrados que se aventuraron en tierra aprendieron a caminar.

Una amplia gama de especies de peces no emparentadas han desarrollado de forma independiente el mismo patrón básico de marcha, que imita un movimiento de natación en tierra y que ha sido descubierto por un equipo de investigadores que crearon un robot ‘pez andante’, en combinación con modelos informáticos basados en observaciones.

El equipo encabezado por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) denominó ese patrón “marcha ondulante en trípode” y demostró con un pequeño robot que es el más eficiente para esos animales, según un estudio que publica Nature Communications.

La marcha ondulante en trípode es mecánicamente sencilla y consisten en anclar el cuerpo con una aleta delantera o la cabeza, mientras se utiliza la cola para impulsar el cuerpo hacia delante alrededor de ese punto de anclaje.

El equipo creó un modelo informático basado, entre otros, en los movimientos del bichir gris (Polypterus senegalus) y las simulaciones sugirieron que las especies comparten los mismos principios básicos de movimiento.

El siguiente paso fue construir un robot pez para validar esos resultados, con el que también se demostró que la marcha sigue siendo funcional en una amplia variedad de formas corporales.

“Probamos todo tipo de formas de andar con el robot y todas las demás que probamos eran más lentas. Cada vez que cambiábamos la forma en que se doblaba el cuerpo, o la secuencia en la que se doblaba, el resultado era peor”, detalló Michael Ishida, uno de los firmantes del artículo.

Para Ishida “fue sorprendente que el patrón de movimiento óptimo en la simulación y en el robot coincidiera con lo que hacen realmente los peces”.

Los autores también sugieren que esta convergencia en el estilo de locomoción refleja limitaciones mecánicas comunes a todas las especies, más que un origen ancestral compartido.

El desplazamiento en tierra de esos peces puede parecer torpe y falto de coordinación, pero es una de las soluciones más antiguas de la vida a un problema: cómo escapar de los depredadores o desplazarse de un hábitat a otro sin tener extremidades especializadas, destacó la Universidad de Cambridge.

Aunque son mucho más eficientes en el agua, disponer de un modo adicional de locomoción que pueden utilizar cuando es necesario supone una ventaja evolutiva.

“Si tienes la capacidad de caminar por tierra y tu depredador no, entonces puedes escapar y, con suerte, el depredador seguirá su camino”, además da la oportunidad de desplazase de un entorno de aguas poco profundas a otro, destacó Ishida.

El investigador colaboró con biólogos y paleontólogos para estudiar cómo caminan los peces modernos y si esos resultados podrían utilizarse para ayudar a determinar cómo los peces antiguos hicieron la transición del agua a la tierra.

Los futuros trabajos en este ámbito podrían aplicarse a peces fósiles como el Tiktaalik, un eslabón fósil importante en la transición del agua a la tierra.

Una combinación similar de modelos informáticos y robótica podría ayudar a determinar cómo estas especies antiguas comenzaron a caminar por tierra. EFE

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