Un rosado ‘For sure’, la frase fetiche de Macron para relanzar la exportación de vinos

París, 9 feb (EFE).- ‘For sure’, la frase pronunciada en repetidas ocasiones por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el reciente Foro de Davos, convertido en un eslogan fetiche repetido en canciones y ‘memes’, ha dado nombre también a un vino rosado, que sus productores le regalaron este lunes en una famosa feria vinícola de París.

«Hemos pensado en usted y con esto pensamos que podemos relanzar el rosado en Estados Unidos, gracias a usted», aseguró este lunes Vianney Casta, de la bodega Saint Louis La Perdix, cerca de Nimes, en el sureste del país.

El bodeguero abordó a Macron durante la visita que el presidente hizo en la jornada inaugural de Wine Paris, la mayor feria vinícola del país, aprovechando el tirón que la frase del presidente está teniendo.

Este rosado se suma a una corbata con la frase ‘For sure’, también usada por productores locales, o las gafas de sol que lució en las últimas semanas para protegerse de un derrame, también ‘made in France’ y que han tenido un gran éxito de ventas.

Con esta campaña de publicidad pretenden relanzar las ventas en el mercado estadounidense, el principal destino de las exportaciones de vino francés, marcado por una importante caída ligada a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 10 % en un primer momento antes de subir al 15 %.

Según los primeros datos desvelados en Wine Paris, donde mañana se ofrecerá el conjunto de las cifras de ventas de vinos y licores, las exportaciones a Estados Unidos de desplomaron un 20 %, en un contexto de caída generalizada del 7 %.

Macron, el primer presidente que acude a la inauguración de esta importante feria desde que el socialista François Hollande lo hiciera en 2015, quiso marcar su apoyo a un sector afectado por la crisis, defendió el consumo «con moderación» y como parte del «modo de vida francés».

Frente a los aranceles de Trump, Macron preconizó incrementar las exportaciones en otros mercados, con Europa al frente, pero también en India, Canadá o Brasil.

Junto a ello, defendió la política de arrancar viñas para combatir la sobre-producción de algunas regiones, para lo que anunció ayudas a los afectados, una estrategia que, dijo, «permite a las que se quedan mantener su valor».

Hasta el próximo miércoles está previsto que unas 60.000 personas visiten la feria de vino parisiense. EFE

