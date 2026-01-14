Un satélite español es el único superviviente del fallido lanzamiento espacial indio

Nueva Delhi, 14 ene (EFE).- La cápsula experimental española KID (Kestrel Initial Demonstrator) se convirtió en el único artefacto que logró operar tras el fallido lanzamiento del cohete indio PSLV-C62, después de separarse del vehículo, activarse y transmitir datos, según confirmó la propia empresa desarrolladora.

«Nuestra cápsula KID, contra todo pronóstico, se separó del PSLV-C62, se encendió y transmitió datos. Estamos reconstruyendo su trayectoria», señaló la startup española Orbital Paradigm en un mensaje publicado el martes en la red social X.

El cohete, que transportaba otras 15 cargas útiles, fue dado por fallido después de sufrir una anomalía durante la tercera etapa del vuelo, lo que provocó una desviación del perfil previsto y la pérdida de la mayor parte de la misión, según la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO).

El plan de vuelo establecía que el KID sería la última carga en ser liberada para realizar una maniobra de reentrada en la atmósfera terrestre y amerizar en el océano Pacífico Sur.

El dispositivo principal del vuelo era el satélite de observación EOS-N1, también conocido como Anvesha, un aparato espía militar destinado a tareas de vigilancia estratégica de bases, campamentos y zonas sensibles como las fronteras de la India con China y Pakistán.

Junto al satélite militar indio viajaban cargas de clientes de Brasil, Reino Unido y Nepal, además de varios proyectos de empresas y centros de investigación indios.

El KID español es un demostrador tecnológico de reentrada atmosférica, diseñado para probar sistemas que permitan en el futuro devolver cargas desde la órbita a la Tierra, una capacidad clave para aplicaciones científicas, comerciales y de seguridad.

Orbital Paradigm indicó que los datos recibidos están siendo analizados para determinar la trayectoria seguida por la cápsula tras su separación y si llegó a iniciar una reentrada.

El PSLV es el lanzador más emblemático del programa espacial indio, responsable de misiones como la sonda lunar Chandrayaan-1 o la misión a Marte Mangalyaan, pero el accidente supone su segundo fallo consecutivo en menos de un año, ambos relacionados con problemas en la tercera etapa. EFE

