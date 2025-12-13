Un seísmo de magnitud 4,1 sacude partes del centro y el norte de Portugal sin daños

1 minuto

Lisboa, 13 dic (EFE).- Un seísmo de magnitud 4,1 en la escala Richter sacudió la pasada madrugada partes del centro y el norte de Portugal sin causar víctimas ni daños materiales, informó este sábado el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

En un comunicado, el organismo precisó que el temblor se produjo a las 00.38 hora local (misma hora GMT).

El epicentro se localizó a cerca de 4 kilómetros al suroeste de Celorico da Beira, en el norte del país.

Según IPMA, el terremoto fue sentido con intensidad máxima IV/V (la IV es moderada y la V es fuerte) de la escala de Mercalli modificada, en el concejo de Covilhã, en el distrito de Castelo Branco.

Puede apreciarse con menor intensidad en otras partes del norte y el centro de Portugal, como los concejos de Aveiro, Santa Maria da Feira, Mealhada, Ovar, Vale de Cambra, Sertã, Guarda, Alijó (Vila Real), Cinfães, Nelas y Viseu. EFE

