Un sector de transportistas para en provincia vecina a Lima por ataque de sicarios

Lima, 28 oct (EFE).- Un sector de transportistas de Callao, la portuaria provincia de Perú vecina a la capital Lima, paró en las primeras horas del martes en protesta por el ataque de presuntos sicarios a un conductor, a pesar del estado de emergencia decretado por el Gobierno de transición en ambas jurisdicciones para combatir el crimen organizado.

El paro se concentró en la avenida Néstor Gambetta, una de las principales en el Callao, donde los pasajeros se quedaron esperando el paso de los autobuses de transporte público y un grupo de conductores bloqueó la vía para expresar su protesta.

Sin embargo, la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas se acercaron al lugar para liberar la vía y permitir el tránsito normal.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que estaba aplicando un desvío en el servicio AeroDirecto Ventanilla, que se dirige al aeropuerto internacional Jorge Chávez, debido a un bloqueo en la avenida Gambetta.

El ataque contra un conductor de la empresa Liventur ocurrió la noche del lunes en la avenida Gambetta por presuntos sicarios en motocicleta, que le dispararon cuando estaba conduciendo su camioneta de transporte público.

La víctima, identificada como José Johnny Esqueche, de 47 años, fue evacuada al hospital Carrión, en el Callao, pero los médicos sólo certificaron su deceso.

Precisamente, los incontables casos de extorsión y sicariato contra el gremio de transportistas han provocado varios paros del transporte en Lima y Callao en lo que va del año.

Al cumplirse una semana del estado de emergencia en la capital peruana, el presidente interino José Jerí ha anunciado que realizará un balance de los operativos realizados contra la delincuencia, pero ya adelantó que no ha contemplado aplicar un toque de queda.

A través de su cuenta en la red social X, Jerí señaló en la noche del lunes que «producto del trabajo de campo diario, y siempre escuchando las recomendaciones y críticas al diseño de nuestro actual Estado de Emergencia, no se está contemplado aplicar el toque de queda». EFE

