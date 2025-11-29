Un segundo petrolero sufre «impactos» en el mar Negro sin víctimas ni daños graves

2 minutos

Estambul, 29 nov (EFE).- Un petrolero que navega bajo bandera de Gambia ha sufrido esta madrugada un «impacto» en el mar Negro, que solo ha causado daños menores, mientras que ya se ha extinguido el incendio declarado ayer en otro buque en la misma zona, informaron hoy las autoridades turcas.

El petrolero Virat, de 250 metros de eslora y abanderado en Gambia, «ha sufrido esta mañana un nuevo impacto, con pequeños daños en estribor», señala un mensaje del Ministerio de Comunicaciones e Infraestructuras turco en la red X.

«No hay fuego a bordo y los tripulantes están bien. Los equipos de rescate se mantienen a cierta distancia del buque por motivos de seguridad. El buque se mantiene en condición estable», indica este comunicado, sin aclarar la naturaleza del incidente.

Ya anoche, la Dirección General Marítima turca había informado de un «impacto» en el Virat, sin especificar su naturaleza, y aclarando que no había heridos ni fuego a bordo y que la tripulación no tenía intención de abandonar el buque.

El Virat, procedente del puerto de Sevastópol en Crimea, con el destino marcado como «a espera de órdenes» en programas públicos de navegación, se halla actualmente a unos 30 millas (55 kilómetros) de las costas turcas, al norte de la provincia de Kastamonu.

Por otra parte, esta mañana se ha conseguido extinguir por completo el incendio declarado anoche en el petrolero Kairos, que navegaba a 28 millas de las costas turcas, a unos 50 millas al noreste de Estambul y a una distancia de unos 150 millas del Virat.

El incendio fue causado por un «factor externo», según un comunicado de la Dirección Marítima turca ayer, y los 25 tripulantes a bordo fueron evacuados en la madrugada por barcos de rescate turcos, sin que hubiera que lamentar heridos.

Tras la intervención de dos buques bombero turcos, el incendio a bordo, causado por «una explosión», ha sido extinguido por completo en la mañana de hoy, pero continúan los trabajos de apagado y enfriamiento en espacios interiores, indica el comunicado del Ministerio.

El Kairos, que navega sin carga y pasó ayer por el Bósforo, ha partido de Egipto y se dirigía al puerto ruso de Novorosíisk, en la costa nororiental del mar Negro, acorde al comunicado de las autoridades turcas.

Este buque está registrado a nombre de una empresa con sede en Shanghái, mientras que la propietaria del Virat es una compañía de Hong Kong, según registros públicos.EFE

