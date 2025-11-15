Un senador de EEUU advierte de «daños económicos» por el retraso en la transición energética

El senador Sheldon Whitehouse, el único legislador federal estadounidense que asistió a la cumbre climática de la ONU en Belém, advirtió el viernes que su país corre el riesgo de sufrir «daños económicos duraderos» si se queda rezagado en la transición energética.

El legislador aseguró que acudió a la COP30 para denunciar que el negacionismo del cambio climático del presidente Donald Trump no representa al pueblo estadounidense.

Por debajo de lo medioambiental, «Estados Unidos tiene una prioridad mercantil muy importante, ya que el mundo avanza hacia tecnologías más baratas, más limpias, solares, eólicas y de baterías», dijo.

El senador demócrata advirtió que «habrá daños económicos duraderos para Estados Unidos por no poder seguir el ritmo de China en la carrera por triunfar en el futuro de la energía limpia».

«La administración Trump no representa al pueblo estadounidense en cuestiones climáticas», insistió, y añadió que las medidas federales de Estados Unidos bajo el actual gobierno eran prueba de la «corrupción de los combustibles fósiles».

Trump, que recibió cientos de millones de dólares de las grandes petroleras durante su campaña presidencial, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París por segunda vez el primer día de su segundo mandato.

