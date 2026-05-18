Un senador de EEUU que apoyó la destitución de Trump pierde las primarias republicanas

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El senador Bill Cassidy, uno de los pocos republicanos que hace cinco años apoyaron la destitución de Donald Trump tras el asalto al Capitolio, fue derrotado en las primarias republicanas del sábado en Luisiana, según proyecciones de CNN y NBC News.

El senador saliente buscaba un tercer mandato en el Senado. Su caída supone un revés para el ala moderada del Partido Republicano y confirma el control de Trump sobre su formación política, pese a las divisiones internas provocadas por la guerra contra Irán y las inquietudes económicas que debilitan su presidencia.

Con el 99% de los votos escrutados en las primarias del sábado, Cassidy quedó fuera de la segunda vuelta prevista para el 27 de junio por quedar tercero, por detrás de la representante del ala conservadora del partido, Julia Letlow, respaldada por Trump, y de John Fleming, secretario del Tesoro de Luisiana.

«Felicitaciones a la congresista Julia Letlow por una carrera fantástica, al derrotar a un senador en ejercicio con cifras récord», publicó Trump en su plataforma Truth Social. «Su deslealtad al hombre que lo hizo elegir ahora es parte de la leyenda, y es bueno ver que su carrera política TERMINÓ».

Al conceder la victoria, Cassidy no mencionó a Trump por su nombre, pero dijo que los políticos estadounidenses, cuando pierden una contienda, no se quejan y «no afirman que les robaron las elecciones».

«Nuestro país no gira en torno a un individuo, se trata del bienestar de todos los estadounidenses», señaló. «Y si alguien no entiende eso e intenta controlar a los demás utilizando las palancas del poder, se trata de servir a sí mismo, no de servirnos a nosotros».

Trump centró el domingo su atención en otro gran némesis republicano en el Congreso, Thomas Massie, de Kentucky, que busca un octavo mandato en la Cámara de Representantes pero enfrenta unas primarias muy observadas esta semana contra un rival respaldado por Trump.

El presidente arremetió contra Massie —quien recientemente copatrocinó una resolución para detener la participación de Estados Unidos en la guerra con Irán—, calificándolo de «fuerza negativa».

«Kentucky, échenlo a patadas el martes», publicó Trump. «No podemos soportar a este alborotador por otros dos años».

Massie dijo el domingo en ABC News, tras las pullas de Trump, que multimillonarios estaban inyectando dinero en la contienda «tratando de comprarle un escaño» a Trump.

«Están desesperados», afirmó Massie. «Por eso el presidente está perdiendo el sueño y tuiteando sobre esto».

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