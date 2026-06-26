Un sismo de 5,2 sacude a R.Dominicana y evacúan preventivamente edificios en la capital

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Santo Domingo, 26 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 5,2 sacudió este viernes República Dominicana, sin que en un primer momento se haya informado de daños personales o materiales, aunque sí de evacuaciones preventivas en la capital del país.

El temblor tuvo lugar a las 12:06 hora local (16:06 GMT) con epicentro en el mar Caribe y magnitud de 5,2, dijo a EFE el Centro Nacional de Sismología dominicano.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró una magnitud de 5 en la escala de Richter y situó el epicentro a 51 kilómetros al sur de Boca Yuma (sureste de Dominicana)

EFE constató que algunos personas evacuaron algunos edificios de oficinas en Santo Domingo, incluidos de organismos gubernamentales. EFE

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