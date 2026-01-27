Un sismo de magnitud 3,3 se registra en una provincia amazónica de Ecuador

Quito, 27 ene (EFE).- Un sismo de magnitud 3,3 se registró este martes en la provincia ecuatoriana de Pastaza, en la región amazónica, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 12:58 hora local (17:58 GMT) a 1,43 grados de latitud sur y a 77,58 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 199 kilómetros y a 46,78 kilómetros de la ciudad de Puyo.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. EFE

