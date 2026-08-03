Un sismo de magnitud 3,4 se registra en una provincia amazónica de Ecuador

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Quito, 3 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 3,4 se registró este lunes en la provincia ecuatoriana de Pastaza, en la región amazónica del país andino, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el temblor ocurrió a las 10:11 hora local (15:11 GMT) a 1,37 grados de latitud sur y a 77,65 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de veinte kilómetros y a 40,7 kilómetros de la ciudad del Puyo.

Ecuador se ubica en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón en mención, que tiene forma de herradura, abarca a una gran cantidad de países latinoamericanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

sm/jrg