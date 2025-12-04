Un sismo de magnitud 3,5 se registra en una provincia andina del sur de Ecuador

Quito, 4 dic (EFE).- Un sismo de magnitud 3,5 se registró este jueves en la provincia ecuatoriana de Azuay, situada en la zona andina del sur del país, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 04:47 hora local (09:47 GMT) a 2,81 grados de latitud sur y a 78,53 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 8 kilómetros y a 25,86 kilómetros de la zona de Paute.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

sm/enb