Un sismo de magnitud 3,7 se registra en provincia andina de Ecuador

1 minuto

Quito, 6 dic (EFE).- Un sismo de magnitud 3,7 se registró este sábado en la provincia andina de Tungurahua, en centro de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 17:54 hora local (22:54 GMT) a 1,33 grados de latitud sur y a 78,53 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

