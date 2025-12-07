The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un sismo de magnitud 3,7 se registra en provincia andina de Ecuador

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 6 dic (EFE).- Un sismo de magnitud 3,7 se registró este sábado en la provincia andina de Tungurahua, en centro de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 17:54 hora local (22:54 GMT) a 1,33 grados de latitud sur y a 78,53 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

sm/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR