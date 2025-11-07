Un sismo de magnitud 4,4 se registró en la amazonía ecuatoriana

1 minuto

Quito, 6 nov (EFE).- Un sismo de magnitud 4,4 se registró este jueves en la provincia amazónica de Pastaza, en el oriente ecuatoriano, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el temblor se registró a 26,74 kilómetros de la ciudad de Puyo, capital de la provincia, y ocurrió a las 18.11 hora local (23.11 GMT) a 1,32 grados de latitud sur y a 77,8 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 201 kilómetros.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

af/lnm