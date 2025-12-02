Un sismo de magnitud 4,6 sacude Lima y la costa central de Perú, sin reporte de daños

Lima, 2 dic (EFE).- Un sismo de magnitud 4,6 se sintió a las 11:41 hora local (16:41 GMT) de este martes en Lima y la costa central de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, según los primeros reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci).

El epicentro del movimiento telúrico se situó en el océano Pacfício, a 56 kilómetros al suroeste del distrito de Bellavista, que pertenece a la provincia del Callao, situada junto a la capital.

El temblor se originó a 44 kilómetros de profundidad bajo la supertficie marina y alcanzó y fue percibido entre leve y moderado por la población de Lima y Callao, según el primer reporte del IGP.

Minutos más tarde, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú señaló que el sismo no genera tsunami en el litoral peruano.

Indeci informó que iniciaron la supervisión en las zonas vulnerables, sin que se reporten, hasta el momento, daños estructurales ni a la población.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de las placas tectónicas del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur del país.

El último terremoto devastador estalló en 2007 en la sureña región Ica con una magnitud de 7,9, que se sintió en gran parte del país, y dejó al menos 500 fallecidos y millones de dólares en pérdidas económicas. EFE

