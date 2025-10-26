Un sismo de magnitud 4,7 se registra en una provincia del sur de Ecuador

1 minuto

Quito, 26 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 4,7 se registró este domingo en la provincia andina del Azuay, en el sur de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 15:07 hora local (20:07 GMT) a 2,78 grados de latitud sur y a 79,50 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 5 kilómetros.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

