Un sismo de magnitud 4,8 se siente en la selva central de Perú, sin informe de daños

1 minuto

Lima, 25 ene (EFE).- Un sismo de magnitud 4,8 se sintió este domingo en la ciudad de amazónica de Pucallpa, en la selva central de Perú, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales, según informaron fuentes oficiales.

El movimiento telúrico se registró a las 15.29 hora local (20.29 hora GMT) a una profundidad de 136 kilómetros con epicentro a 47 kilómetros al suroeste de Pucallpa, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La intensidad del sismo en la escala de Mercalli fue de III (leve) en Pucallpa, la capital de la región amazónica de Ucayali y ubicada a unos 700 kilómetros al norte de Lima.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ratificó los datos oficiales, pero no ha ofrecido información sobre posibles daños.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. EFE

