Un sismo de magnitud 4,9 se siente en la Amazonía de Perú, sin reportes de daños

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Lima, 24 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 4,9 se sintió este miércoles en la región de Ucayali, en la Amazonía de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales.

El sismo se produjo a las 11.25 horas (16.25 GMT) con epicentro a 18 kilómetros al norte de la ciudad de Pucallpa, la capital de Ucayali, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 154 kilómetros y tuvo una intensidad leve en Pucallpa, una ciudad ubicada a unos 720 kilómetros de Lima.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que el temblor de tierra «fue percibido leve por la población» y que sigue supervisando la zona para determinar si se produjo alguna afectación.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, y el último terremoto devastador se produjo en agosto de 2007 en la sureña Ica donde un sismo de magnitud 7.9 provocó la muerte de 500 personas y millones de dólares en daños materiales.EFE

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