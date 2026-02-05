Un sismo de magnitud 4 sacude la selva central de Perú, sin que se reporten daños

Lima, 5 feb (EFE).- Un sismo de magnitud 4 se ha sentido este jueves en la ciudad de Satipo, en la selva central de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, según han informado fuentes oficiales.

El movimiento telúrico se registró a las 06.07 horas (11.07 GMT), con epicentro a 7 kilómetros al noreste de Satipo, ubicada en la región de Junín, a unos 430 kilómetros de Lima, señala el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El organismo añade que el temblor de tierra se produjo a una profundidad de 130 kilómetros.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) no ha ofrecido información sobre posibles daños, pero ha precisado que el epicentro del sismo se localizó en una zona conocida como Río Negro.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. EFE

