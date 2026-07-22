Un sismo de magnitud 4.1 se siente en la región de Lima, sin noticias de daños

Compartir

1 minuto

Lima, 22 jul (EFE).- Un sismo de magnitud 4.1 se ha sentido a las 7.25 horas (12.25 GMT) de este miércoles en la región de Lima, sin que hasta el momento se haya informado de daños, según fuentes oficiales.

El movimiento telúrico ha tenido su epicentro a 2 kilómetros al sureste del distrito de Ricardo Palma, en la provincia andina de Huarochirí, que colinda con Lima Metropolitana.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) señala que el sismo se ha originado a una profundidad de 101 kilómetros y ha alcanzado una intensidad de III en Ricardo Palma, un distrito ubicado a unos 50 kilómetro del centro histórico de la capital peruana.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) también ha reportado los detalles del temblor de tierra, pero no ha informado, hasta el momento, si ha producido algún daño personal o material.

Perú está ubicado en una zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El sábado pasado, un sismo de magnitud 5.1, con un réplica de 3,7 que se sintió tan solo 17 minutos después, dejó cinco muertos, decenas de heridos, cientos de damnificados y numerosos daños materiales en la provincia de Chupaca, en la región centro andina de Junín. EFE

dub/icn