Un sismo de magnitud 4.2 sacude Lima, sin que se reporten daños

1 minuto

Lima, 14 feb (EFE).- Un sismo de magnitud 4.2 se sintió la mañana de este sábado en el norte de la región de Lima, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, según han informado fuentes oficiales.

El movimiento telúrico se registró a las 09:15 horas (14:15 GMT), con epicentro en el mar a 58 kilómetros al sur del distrito de Huacho, en el departamento de Lima, señala el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El organismo añade que el temblor de tierra se produjo a una profundidad de 44 kilómetros y fue percibido como leve en Huacho.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. EFE

pbc/nvm