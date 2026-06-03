Un sismo de magnitud 5,1 se ha sentido en la selva central de Perú, sin informe de daños

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Lima, 3 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 5,1 se ha sentido al mediodía de este miércoles en Pucallpa, en el centro de la selva de Perú, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales, como han informado fuentes oficiales.

El movimiento telúrico se ha producido a las 12.21 horas (17.21 GMT), con epicentro en el distrito de Calleria, a 20 kilómetros al norte de Pucallpa, capital de la región de Ucayali, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor se ha originado a una profundidad de 170 kilómetros y ha alcanzado una intensidad leve en la ciudad amazónica, ubicada a poco más de 700 kilómetros al este Lima.

Un minuto antes, a las 12.21, se ha producido un temblor de 6,2 en la Amazonía brasileña, a 250 kilómetros de Cruzeiro do Sul, en el estado de Acre, cercano al epicentro del sismo ocurrido en Perú.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país tuvo lugar en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos, además de millonarias pérdidas económicas.

La semana pasada, un sismo de magnitud 6,1 afectó las regiones de Ica, Huancavelica y Ayacucho, donde dejó un total de 28 heridos y daños en viviendas, carreteras, escuelas, centros sanitarios, canales de riego y otros locales públicos, según las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). EFE

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