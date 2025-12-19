The Swiss voice in the world since 1935
Un sismo de magnitud 5,1 se registra en el centro de Ecuador

1 minuto

Quito, 19 dic (EFE).- Un sismo de magnitud 5,1 se registró este viernes en el centro-oriente de Ecuador, a 41,16 kilómetros de la ciudad de Tena, en la provincia amazónica de Napo, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el temblor ocurrió a las 16:59 horas (21:59 GMT) a 0,7 grados de latitud sur y 78 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, se produjo a una profundidad de 18 kilómetros.

Varios testigos reportaron en redes sociales que el movimiento también fue sentido en Quito, capital del país, y en los valles aledaños.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

