Un sismo de magnitud 5,2 se registra en el suroeste de Bolivia, sin daños ni víctimas

La Paz, 9 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 5,2 se registró este martes en la región andina de Potosí, al suroeste de Bolivia, sin que por el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el privado Observatorio San Calixto.

El sismo se produjo a las 9:03 hora local (13:03 GMT) y tuvo como epicentro la provincia Sud Lípez, según el observatorio que es la única institución sismológica en Bolivia.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 220,2 kilómetros, por lo que se considera intermedio.

La zona del temblor está a 29 kilómetros de San Pablo de Lípez, capital de provincia, a 39 kilómetros de San Antonio de Lípez y a 54 kilómetros de Culpina K, informó el observatorio.

El reporte señala que debido a la profundidad «es poco probable» que el sismo «sea sentido y cause daños en superficie».

A mediados de agosto se reportó otro sismo de magnitud 4,4 también en Potosí, pero en la provincia Daniel Campos.

Además, días antes también se registraron tres sismos de magnitudes 3,0, 4,0 y 3,6, en la región sureña de Chuquisaca, donde está Sucre, la capital constitucional de Bolivia, sin reporte de víctimas ni daños materiales. EFE

