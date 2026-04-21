Un sismo de magnitud 5,2 se registra en una provincia andina de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 20 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 5,2 se registró este lunes en la provincia andina de Imbabura, situada en el norte de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

El sismo ocurrió a las 21:22 hora local (02:22 GMT) a unos 13,61 kilómetros del municipio de Cotacachi, ubicado en Imbabura, según el reporte del Instituto Geofísico ecuatoriano.

El temblor se originó a 121 kilómetros de profundidad y se sintió de manera leve en cuatro municipios de Imbabura y también en Quito, la capital del país, que está en la provincia de Pichincha, de acuerdo a la misma fuente.

Sin embargo, usuarios de redes sociales reportaron haber sentido el sismo de manera leve en otras ciudades del país, como Guayaquil, la más poblada y ubicada en la costa.

Ecuador se encuentra en el denominado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, además de naciones asiáticas. EFE

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