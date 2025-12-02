Un sismo de magnitud 5,3 se sintió este lunes en el centro de Perú, sin reportes de daños

Lima, 1 dic (EFE).- Un sismo de magnitud 5,3 se sintió a las 18.26 hora local (23.26 GMT) de este lunes en la región de Huánuco, en el centro de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El epicentro del movimiento telúrico fue establecido a 21 kilómetros al noreste del distrito de Codo el Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca, y a una profundidad de 136 kilómetros, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El Indeci agregó que el temblor de tierra alcanzó una intensidad de IV en esa localidad y fue percibido como «moderado» por la población.

Las autoridades locales informaron al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) que el movimiento sísmico se sintió en los distritos de Codo del Pozuzo, Puerto Inca y Honoria, de la provincia de Puerto Inca, así como en la jurisdicción de Tingo María, en la provincia de Leoncio Prado.

Ante esta situación, unidades de primera respuesta junto a las autoridades locales iniciaron la supervisión en las zonas vulnerables, sin que se reporten, hasta el momento, daños estructurales ni a la población.

El gobierno regional de Huánuco dispuso el recorrido en toda su jurisdicción «para la verificación de posibles afectaciones».

El Indeci agregó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordina con las autoridades regionales y locales, supervisa la situación y exhorta mantener activos los centros de operaciones de emergencia locales.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de las placas tectónicas del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur del país.

El último terremoto devastador estalló en 2007 en la sureña región Ica con una magnitud de 7,9, que se sintió en gran parte del país, y dejó al menos 500 fallecidos y millones de dólares en pérdidas económicas. EFE

