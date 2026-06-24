Un sismo de magnitud 5,6 sacude el norte de California

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Los Ángeles (EE. UU.), 24 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 5,6 ha sacudido este miércoles el norte de California, sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales graves y se ha descartado la alerta de tsunami.

El movimiento telúrico, de magnitud 5,6, ha tenido lugar en el condado de Mendocino poco después de las 08:10 de la mañana hora local (15:10 GMT), como ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

El epicentro del temblor se ha situado a unos 10 kilómetros al norte de Redwood Valley, una zona boscosa al norte de la Bahía de San Francisco.

Residentes de zonas tan alejadas como Sacramento, la capital de California, han dicho haber sentido el temblor, según información del USGS.

Los habitantes del norte del estado han recibido la alerta sobre el temblor a través de la aplicación MyShake, implementada por el estado.

La Oficina del Gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado que se ha estado coordinando con las autoridades de emergencia para evaluar los posibles impactos y daños.

Se han registrado varias réplicas después del sismo inicial. La mayor ha alcanzado una magnitud de 2,7 a las 9:07 hora local (16:07 GMT).

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis ha informado de que no existe riesgo de tsunami a causa del terremoto. EFE

amv/icn