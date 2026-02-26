Un sismo de magnitud 5 sacude la costa central de Perú, sin reportes de víctimas ni daños

Lima, 26 feb (EFE).- Un sismo de magnitud 5 sacudió este jueves la costa central de Perú, donde se encuentra la capital, Lima con sus 11 millones de habitantes, sin que hasta el momento se reporten daños personales ni materiales, según los primeros reportes oficiales.

El temblor se registró a las 18.21 hora local (23.21 GMT) y su epicentro se localizó en el océano Pacífico a unos 36 kilómetros al oeste de la localidad de Chilca, que se encuentra a su vez a 75 kilómetros al sur de Lima, de acuerdo al reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico se originó a una profundidad 53 kilómetros bajo la superficie marina y fue percibido con una intensidad fuerte (grado V) y de manera prolongada tanto en el municipio de Chilca como en la capital Lima.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó en sus redes sociales que el sismo no generará un tsunami en el litoral peruano.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que rodea ambos lados de ese océano y que concentra alrededor del 80 % de la actividad sísmica mundial, al producirse la fricción de distintas placas tectónicas. EFE

