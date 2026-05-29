Un sismo de magnitud 5 sacude la región noroccidental china de Xinjiang

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Pekín, 29 may (EFE).- Un sismo de magnitud 5 sacudió este viernes el condado de Toksun en la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, informó el Centro de Redes Sismológicas del país, sin que se hayan reportado por el momento posibles víctimas o daños por el movimiento.

El temblor se produjo a las 14:55 hora local (06:55 GMT) y tuvo una profundidad de 20 kilómetros, según la medición oficial.

El epicentro se localizó en un área del citado condado, que se encuentra a unos 170 kilómetros de la capital regional, Urumqi, de unos 4,4 millones de habitantes.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.

Sin embargo, en numerosas ocasiones los temblores no causan daños de importancia, debido a la baja densidad de población de la región. EFE

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