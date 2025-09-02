Un sismo de magnitud 5 sacude Lima y la región de Ica, en el sur de Perú

Lima, 2 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 5 sacudió este martes Lima y la región de Ica, en la costa sur de Perú, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) al detallar que el movimiento telúrico se sintió entre leve y moderado.

De acuerdo con la información difundida por el organismo estatal, el sismo se produjo a las 14:50 hora local (19:50 GMT) y su epicentro fue en el mar, a 67 kilómetros al oeste de la localidad de Pisco, en la costa sur del país y a unos 230 kilómetros de Lima.

La profundidad del sismo fue de 38 kilómetros y su intensidad fue de IV, lo que según la escala del COEN significa que fue percibido como moderado por la población de Pisco y como leve en la capital peruana.

El COEN agregó que, junto a las autoridades regionales y locales, monitorea la situación y exhorta mantener activos sus Centros de Operaciones de Emergencia.

«El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda, ante este tipo de eventos, evitar el pánico, así como, ubicarse en zonas seguras de acuerdo al plan de evacuación familiar, seguir las recomendaciones de las autoridades y tener a la mano su Mochila para Emergencia», agregó el organismo.

Por su parte, la Marina de Guerra de Perú anunció en sus redes sociales que el sismo no generó alerta de tsunami.

El canal estatal TVPerú indicó que el movimiento telúrico generó en Pisco «momentos de pánico» en la población, que salió de sus viviendas y negocios para ponerse a salvo.

Perú está ubicado en una zona del mundo denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

Precisamente, el más reciente terremoto devastador en el país andino se produjo frente a Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 azotó a esa localidad y a toda la región de Ica y dejó quinientas personas fallecidas, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas.EFE

