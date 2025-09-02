The Swiss voice in the world since 1935

Un sismo de magnitud 5 sacude Lima y la región de Ica, en el sur de Perú

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lima, 2 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 5 sacudió este martes Lima y la región de Ica, en la costa sur de Perú, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) al detallar que el movimiento telúrico se sintió entre leve y moderado.

De acuerdo con la información difundida por el organismo estatal, el sismo se produjo a las 14:50 hora local (19:50 GMT) y su epicentro fue en el mar, a 67 kilómetros al oeste de la localidad de Pisco, en la costa sur del país y a unos 230 kilómetros de Lima.

La profundidad del sismo fue de 38 kilómetros y su intensidad fue de IV, lo que según la escala del COEN significa que fue percibido como moderado por la población de Pisco y como leve en la capital peruana.

El COEN agregó que, junto a las autoridades regionales y locales, monitorea la situación y exhorta mantener activos sus Centros de Operaciones de Emergencia.

«El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda, ante este tipo de eventos, evitar el pánico, así como, ubicarse en zonas seguras de acuerdo al plan de evacuación familiar, seguir las recomendaciones de las autoridades y tener a la mano su Mochila para Emergencia», agregó el organismo.

Por su parte, la Marina de Guerra de Perú anunció en sus redes sociales que el sismo no generó alerta de tsunami.

El canal estatal TVPerú indicó que el movimiento telúrico generó en Pisco «momentos de pánico» en la población, que salió de sus viviendas y negocios para ponerse a salvo.

Perú está ubicado en una zona del mundo denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

Precisamente, el más reciente terremoto devastador en el país andino se produjo frente a Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 azotó a esa localidad y a toda la región de Ica y dejó quinientas personas fallecidas, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas.EFE

pbc/mmr/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR