Un sismo de magnitud 5 se siente en la costa norte de Perú, sin noticias de daños

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Lima, 21 jul (EFE).- Un sismo de magnitud 5 se ha sentido a las 12.42 horas (17.42 GMT) de este martes en la ciudad costera de Chimbote, en el norte de Perú, sin que hasta el momento haya noticias de daños personales o materiales, informan fuentes oficiales.

El epicentro del movimiento telúrico se ha ubicado en el océano Pacífico, a 162 kilómetros de Chimbote, una ciudad costera de la región de Áncash, situada a unos 420 kilómetros de Lima.

Según el comunicado del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ha tenido una profundidad de 28 kilómetros y ha sido percibido en Chimbote con una intensidad moderada, equivalente a IV en la escala de Mercalli.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú agrega que el temblor no ha generado una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Tanto el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) han ofrecido información sobre el sismo, pero no han reportado hasta el momento si ha producido daños personales o materiales.

Perú está ubicado en una zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El sábado pasado, un sismo de magnitud 5.1, con un réplica de 3,7 que se sintió tan solo 17 minutos después, dejó cinco muertos, decenas de heridos, cientos de damnificados y numerosos daños materiales en la provincia de Chupaca, en la región centro andina de Junín. EFE

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