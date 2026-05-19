Un sismo de magnitud 6,1 sacude el sur y centro de Perú

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Lima, 19 may (EFE).- Un sismo de magnitud 6,1 se sintió este martes en el sur y centro de Perú, con epicentro en la sureña región Ica, pero sin reporte de heridos ni daños materiales hasta el momento, según informó el Centro Sismológico Nacional.

El sismo se produjo a las 12:57 horas locales (17:57 GMT) con epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, capital de la región del mismo nombre, a una profundidad de 81 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo tuvo una intensidad VI en Ica, una de las regiones con mayor actividad sísmica en el territorio peruano y que sufrió el último terremoto devastador de magnitud 7,9 en 2007, con más de 500 víctimas.

Según los reportes periodísticos, la población de Ica salió rápidamente a la calle y los padres de familia se dirigieron a las escuelas a recoger a sus hijos en previsión de que ocurran réplicas.EFE

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