Un sismo de magnitud 6,2 sacude la región occidental de Cuba

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La Habana, 8 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 6,2 sacudió este lunes la región occidental de Cuba, sin reportes sobre daños personales o materiales hasta el momento, según un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional (Cenais).

El epicentro del terremoto se ubicó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio Mantua, de la provincia Pinar del Río, en el extremo oeste de la isla, según publicó el medio oficialista Cubadebate.

El temblor se sintió en todo el tercio occidental de la isla, incluida La Habana, según reportes de residentes, sobre todo en edificios altos. EFE

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