Un sismo de magnitud 6,3 sacude el este de Indonesia

Un sismo de magnitud 6,3 sacudió el martes la región de Papúa, en el este de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), aunque no existe amenaza de tsunami.

El epicentro del sismo, registrado a las 17h24 (08h24 GMT), se situó a unos 193 kilómetros al noroeste de la ciudad de Abepura, según el USGS.

El centro de alerta de tsunamis del Pacífico informó que no hay amenaza de tsunami. Tampoco se reportaron víctimas ni daños.

Indonesia, un país formado por más de 17.000 islas, está situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica donde chocan placas tectónicas y donde se registran terremotos con frecuencia. 

