Un sismo de magnitud 6,5 se registra al norte de Chile sin heridos ni riesgo de tsunami

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Santiago de Chile, 13 mar (EFE).-Un sismo de magnitud 6,5 se ha registrado la mañana de este viernes frente a las costas del norte de Chile, informa el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico ha ocurrido a las 10:39 hora local y ha tenido su epicentro a 39 kilómetros al suroeste de la localidad de Huasco, en la región de Coquimbo, con una profundidad cercana a los 28 kilómetros, según el comunicado del organismo.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indica que se trata de un sismo de magnitud media y que, preliminarmente, no se reportan daños a personas ni a infraestructura crítica.

«Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile», apunta.

Chile está localizado en la zona suroriental del cinturón de fuego del Pacífico, la zona más sísmica del mundo, y sufre cientos de pequeños movimientos telúricos a causa de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

En 1960, la región meridional chilena de Valdivia sufrió el terremoto más potente registrado en los tiempos modernos, de magnitud 9,6 en la escala abierta de Richter.EFE

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