Un sismo de magnitud 6,6 sacudió las costas de Taiwán

Washington, 27 dic (EFE).- Un fuerte sismo de magnitud 6,6 sacudió el mar de Filipinas la noche del sábado, cerca a Taiwán, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo ocurrió a las 11:05 de la noche, hora local (03.05 GMT), a unos 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Taipéi, de acuerdo con datos del organismo.

El USGS indicó que el movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de entre 67 y 72,8 kilómetros, lo que provocó fuertes sacudidas en las regiones del norte y el este.

Taiwán se ubica sobre el cinturón de fuego del Pacífico, en la zona de interacción entre la placa del mar de Filipinas y la placa euroasiática, una colisión que acumula mucha tensión y provoca terremotos frecuentes.

En los últimos diez años se han registrado al menos tres terremotos de magnitud 6,6 o superior en un radio de 300 kilómetros de este epicentro, incluido el devastador evento de magnitud 7,4 que sacudió la zona de Hualien el 3 de abril de 2024, con al menos 19 muertos, más de un millar de heridos, daños estructurales extensos y un pequeño tsunami local en la costa este. EFE

