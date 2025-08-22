The Swiss voice in the world since 1935

Un sismo de magnitud 7,5 se registra entre la Antártida y el extremo sur de Suramérica

1 minuto

Redacción América, 21 ago (EFE).- El Servicio Geológico de Estados Unidos alertó este jueves de un sismo de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos chileno, en el sur del continente suramericano.

La información preliminar registra que el sismo se produjo a las 02.16 GMT, las 23.16 hora local en Argentina y las 10.16 hora local en Chile, los países más cercanos al epicentro, a una profundidad de 10,8 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también lanzó una alerta en su cuenta de X para el mismo temblor, aunque la magnitud registrada fue de 7,6 en la escala de Richter. EFE

ame-mrs/jrh

