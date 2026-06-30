Un sismo magnitud 6,1 se registra en el estado mexicano de Sinaloa

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Ciudad de México, 30 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 6,1 cuyo epicentro se localizó a 116 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guasave, en el estado mexicano de Sinaloa, noroeste del país, se registró la tarde de este martes, sin reporte de afectaciones.

El terremoto ocurrió a las 13:45 hora local (19:45 GMT) del centro de México, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En un reporte, el SSN indicó que el sismo se localizó en el Golfo de California, a 116 km al suroeste de Guasave, y a una profundidad de 5 kilómetros.

Más tarde, la institución apuntó que hasta las 15:00 hora local (21:00 GMT) se han registrado 10 réplicas del sismo, la más grande de magnitud 5,5.

La institución explicó que cuando ocurre un sismo de «magnitud considerable las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas».

Además, apuntó que el número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó que de acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina tras el sismo «se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que NO habrá peligro para la operación portuaria ni la población».

La CNPC precisó que en Guasave el sismo fue percibido de manera fuerte por la población, con algunas evacuaciones en edificios públicos, sin reporte de afectaciones.

Mientras que en la ciudad de Culiacán fue percibido de manera moderada; de manera ligera en algunos municipios de Los Mochis, Culiacán, Guasave.

También fue percibido de manera ligera por la población de algunos municipios de Baja California Sur. EFE

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