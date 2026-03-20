Un socialista de raza y una exministra conservadora de origen magrebí al asalto de París

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(Actualiza con declaraciones de los dos candidatos en los últimos actos de campaña)

Luis Miguel Pascual

París, 20 mar (EFE).- El socialista Emmanuel Grégoire, que durante años fue mano derecha de la actual alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y la controvertida exministra conservadora Rachida Dati se dirimirán este domingo el puesto de alcalde de la capital en la segunda vuelta de las municipales, que los sondeos auguran muy igualadas.

El primero es un socialista de raza que se afilió al partido de la mano del exprimer ministro Lionel Jospin, trabajó junto al exjefe de Gobierno Jean-Marc Ayrault y entró en la vida municipal con el exalcalde Bertrand Delanoë, tres figuras de peso de la izquierda francesa.

Nacido en Lilas, municipio del cinturón obrero de la capital, el 24 de diciembre de 1977, mamó izquierda desde niño en el seno de una familia acomodada en la que sus abuelos militaron en el Partido Comunista, del que su padre fue asalariado.

Licenciado en Ciencias Políticas, su militancia política se alejó de la de sus progenitores y optó por la socialdemocracia de la mano del primer ministro Jospin, el padre de la semana laboral de las 35 horas, por cuya admiración ingresó en el partido en 2002.

Su militancia en el popular distrito XII de la ciudad le llevó a ingresar en el gabinete de Delanoë, que un año antes se había convertido en el primer regidor de izquierdas de París desde 1871.

Tras su paso por el gabinete Ayrault, regresó al Ayuntamiento tras la victoria de Anne Hidalgo en 2014, siendo su brazo derecho. Todo apuntaba a que Grégoire tomaría el testigo de la alcaldesa de forma tranquila como ella había sucedido a Delanoë.

Pero a partir de 2024 las relaciones entre ambos se enturbiaron. Hidalgo le reprochó una actitud distante durante su campaña presidencial de 2022, en la que apenas obtuvo un 1,74 % de los votos, el peor resultado de la historia socialista, mientras que él reclamaba ser designado ya como su delfín.

Poco antes de los Juegos de París de 2024 abandonó el Ayuntamiento para presentarse a las legislativas, en las que fue elegido diputado por la capital y desde ahí preparó su candidatura a la Alcaldía, que consiguió en unas primarias pese al rechazo expreso de Hidalgo.

Al frente de una alianza con comunistas y ecologistas, fue el más votado el pasado domingo con el 38 % de los votos, por delante de Dati que tuvo el 25,46 %, pero el mantenimiento de la izquierdista Sophia Chirirou (11,34 %) en al carrera pone en peligro su victoria.

El rostro de la inmigración

La vida municipal ha sido también el hábitat de los últimos años de Dati. Hija de un obrero marroquí y de un ama de casa argelina, nacida el 27 de noviembre de 1965 en la Borgoña francesa, licenciada en Derecho, magistrada, se dio a conocer durante la campaña al Elíseo de 2002.

Deseoso de visibilizar el rostro de la inmigración bien integrada, el conservador Nicolas Sarkozy la convirtió en una de las portavoces de su campaña y el país descubrió una volcánica joven capaz de polemizar con ingentes figuras de la política gala.

Una reputación que no le ha abandonado a lo largo de su carrera política, que se aceleró cuando Sarkozy la nombró ministra de Justicia, que nunca antes había sido ocupada por alguien de origen magrebí. Un vínculo nació entre ambos y sigue bien patente.

Tras dos años en el cargo, fue elegida alcaldesa del exclusivo distrito VII de París, que incluye la Torre Eiffel y algunas de las calles más señoriales de la ciudad, y diputada europea en 2009, aunque siempre ha seguido en la política nacional.

Este es su tercer intento de sentarse en el sillón de alcaldesa de París. En 2014 tuvo que renunciar a la candidatura de su partido frente a Nathalie Kosciusko-Morizet, seis años más tarde perdió frente a Hidalgo y ahora acaricia su sueño.

«El combate de toda una vida», afirma esta política aficionada al boxeo, que no esquiva las polémicas, adepta a frases contundentes e, incluso, violentas, una franqueza que a veces ha superado el terreno de los discursos.

En su autobiografía y en algunas entrevistas ha contado que en ocasiones ha llegado a las manos frente a otros políticos, de su propio campo o del rival, lo que refleja su temperamento.

Pese a su filiación marcadamente ‘sarkozista’, en enero de 2024 fue nombrada contra pronóstico ministra de Cultura por Emmanuel Macron, que le comprometió a cambio su respaldo a la alcaldía de París.

Pero arrastra tanta controversia que pese al apoyo presidencial no logró el de su partido hasta la segunda vuelta, en la que ha conseguido unir a toda la derecha para llegar con opciones de victoria.

El candidato socialista, en su último mitin se mostró particularmente vindicativo contra lo que llamó «la unión de las derechas», y en particular contra el respaldo que han manifestado a Dati los dos líderes de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen y Jordan Bardella.

A su juicio, la derecha se ha unido para que el duelo municipal por París sea una primera etapa para conseguir la victoria a nivel nacional en las elecciones presidenciales y legislativas que deben celebrarse en 2027. EFE

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