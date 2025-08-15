Un soldado colombiano muerto, cuatro desaparecidos y 7 heridos en ataque del ELN con dron

Bogotá, 15 ago (EFE).- Un soldado colombiano murió, cuatro están desaparecidos y otros siete resultaron heridos este viernes en un ataque con un dron atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar (norte), informaron fuentes castrenses.

El ataque ocurrió mientras los soldados hacían operaciones de monitoreo de la seguridad de la población civil cuando fueron atacados con explosivos lanzados desde un dron.

El soldado Jhon Redondo Jiménez, herido por la explosión, murió mientras lo evacuaban hacia un hospital de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste).

En el ataque resultaron heridos otros siete militares, que sufrieron lesiones leves por esquirlas, y otros cuatro están desaparecidos, según informó el Ejército.

«Este acto terrorista atenta no solo contra la vida e integridad de nuestras tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil», señaló el Ejército en un comunicado, en el que expresó condolencias a la familia de Redondo Jiménez.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se refirió a los hechos en su cuenta de X, donde informó del ataque y de sus consecuencias.

«En vereda La Pradera, municipio Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, se reporta un ataque con un dron por parte del ELN, con resultado de 1 soldado asesinado, 7 heridos y 4 extraviados», dijo.

En la zona donde fue perpetrado el ataque operan el ELN, disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y no es la primera vez que la guerrilla emplea drones con explosivos en ese municipio pues en marzo de este año, dos policías murieron en un ataque de similares características. EFE

