Un soldado israelí herido grave en combates en el sur del Líbano

1 minuto

Jerusalén, 5 mar (EFE).- Dos soldados israelíes resultaron heridos este jueves, uno de ellos de gravedad, en combates en el sur del Líbano, informó el Ejército de Israel en un comunicado.

Ambos soldados fueron evacuados al hospital para recibir tratamiento médico, añade la nota.

Este es el primer militar israelí herido de gravedad en la ofensiva que Israel mantiene en el Líbano, después de que las milicias de Hizbulá atacaran el territorio israelí en reacción a la muerte del ayatolá iraní Alí Jameneí.

Ayer, miércoles, otros dos soldados israelíes resultaron heridos leves como resultado de fuego antitanque contra tropas del Ejército israelí que operan en el sur del Líbano.

Israel ha introducido más tropas en el sur del Líbano y ocupado varias posiciones en torno a la frontera, además de haber lanzado una campaña de bombardeos contra el país vecino, después de que Hizbulá disparara proyectiles a territorio israelí en el marco de la guerra regional.

Fruto de los ataques israelíes en el Líbano, 102 personas han muerto y 638 han resultado heridas, informa el Centro de Operaciones de Emergencia libanés, mientras que más de 84.000 personas se han visto desplazadas, según los últimos datos gubernamentales. EFE

mt/mra