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Un soldado libanés muerto por un ataque israelí en una escalada contra el sur del Líbano

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Beirut, 20 jun (EFE).- Al menos un soldado libanés murió este sábado por un ataque israelí lanzado contra una carretera en el sur del Líbano, en una escalada durante la jornada que ha provocado la muerte de más de cinco personas, pese a la nueva tregua entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá anunciada ayer, viernes.

Así lo indicó el Ejército libanés en un comunicado, en el que indicó que el soldado, que no fue identificado, murió «como consecuencia de un ataque aéreo israelí» en la carretera Kfar Remman-Nabatieh, en el sur del país mediterráneo.

«Los brutales ataques israelíes contra el Líbano continúan y la reciente escalada afecta a amplias zonas del sur, llegando hasta el Valle de la Bekaa (este), con un balance de más muertos y heridos, además de cuantiosos daños materiales», de acuerdo con el comunicado castrense. EFEA

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