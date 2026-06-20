Un soldado libanés muerto por un ataque israelí en una escalada contra el sur del Líbano

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Beirut, 20 jun (EFE).- Al menos un soldado libanés murió este sábado por un ataque israelí lanzado contra una carretera en el sur del Líbano, en una escalada durante la jornada que ha provocado la muerte de más de cinco personas, pese a la nueva tregua entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá anunciada ayer, viernes.

Así lo indicó el Ejército libanés en un comunicado, en el que indicó que el soldado, que no fue identificado, murió «como consecuencia de un ataque aéreo israelí» en la carretera Kfar Remman-Nabatieh, en el sur del país mediterráneo.

«Los brutales ataques israelíes contra el Líbano continúan y la reciente escalada afecta a amplias zonas del sur, llegando hasta el Valle de la Bekaa (este), con un balance de más muertos y heridos, además de cuantiosos daños materiales», de acuerdo con el comunicado castrense.

El Ejército afirmó que resulta «evidente que la continuación de estos brutales ataques israelíes tiene como objetivo obstaculizar cualquier solución que permita el restablecimiento de la estabilidad en el Líbano».

La muerte de este militar se suma a las más de cinco personas a lo largo de la jornada de hoy en ataques israelíes contra el sur del Líbano.

Hasta el momento, Israel no se ha pronunciado sobre el fallecimiento del militar.

Desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzó la ofensiva israelí contra el Líbano después de que el grupo chií libanés Hizbulá entrara como actor en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán dos días antes, una treintena de soldados libaneses han muerto por los ataques del Estado judío.

Ayer, de acuerdo con medios israelíes y de Estados Unidos -que actúa como mediador-, entró un alto el fuego entre las dos partes en conflicto en el Líbano, pese a que la tregua entre Washington y Teherán firmada digitalmente el miércoles ya contemplaba el cese de hostilidades en el frente libanés.

Hasta el momento, Hizbulá -que no ha reivindicado ninguna acción hoy- no se ha pronunciado al respecto de la tregua.

El Líbano sufrió ayer una de las jornadas más sangrientas de las últimas semanas con 47 muertos por ataques israelíes en diferentes puntos del país, especialmente en el sur, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública libanés.

El ministerio señaló que desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzó la ofensiva israelí en el país mediterráneo, 3.980 personas han muerto y más de 12.000 han resultado heridas.EFE

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