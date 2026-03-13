Un soldado muerto y otros seis heridos por un ataque en una operación antidroga en Senegal

Nairobi, 13 mar (EFE).- Un soldado senegalés murió y seis resultaron heridos en el sur del país, en la región de Casamance, donde durante años operaron grupos rebeldes, al ser atacados por hombres armados durante una operación de destrucción de campos de cannabis, informó el Ejército senegalés.

Según un comunicado difundido la pasada medianoche y firmado por el portavoz militar capitán Ibrahima Sow, un destacamento militar se enfrentó a un grupo de individuos armados en la zona de Kadialock, cerca de la frontera con la vecina Gambia, en la mañana del jueves.

Un soldado falleció, otros seis resultaron heridos y fueron «neutralizados» varios atacantes, cuya identidad no fue confirmada por el Ejército.

«Las unidades continúan las operaciones con el fin de luchar contra el cultivo de cáñamo indio (como se conoce una variedad de cannabis), perseguir a cualquier banda armada y garantizar la seguridad de la población y sus bienes», concluyó el portavoz.

La paz volvió durante los últimos años a la región de Casamance, escenario de una rebelión armada -considerada un «conflicto de baja intensidad»- desde 1982 entre el Gobierno y los rebeldes del Movimiento de Fuerzas Democráticas de la Casamance (MFDC).

Este grupo reclama la independencia de esa región senegalesa, separada del resto del país por Gambia y que se ha sentido históricamente abandonada por el Gobierno central.

En el pasado, la crisis de Casamance causó cientos de muertes y forzó a decenas de miles de personas a desplazarse o refugiarse en Guinea-Bisáu y Gambia.

En los últimos años, el Ejercito senegalés efectuó operaciones militares para neutralizar a los rebeldes, permitir a las poblaciones volver a sus hogares y luchar contra las actividades ilícitas de bandas armadas.

En agosto de 2022, los rebeldes y el Gobierno senegalés firmaron un acuerdo de paz y la entrega de armas en la capital de Guinea-Bisáu para terminar el conflicto. EFE

