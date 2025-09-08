The Swiss voice in the world since 1935

Un soldado y varios civiles mataron a los dos atacantes de Jerusalén, confirma la Policía

Jerusalén, 8 sep (EFE).- Un soldado y varios civiles que se encontraban en la parada de autobús atacada este lunes por dos individuos armados se enfrentaron a los atacantes y los mataron, confirmó la Policía en un comunicado.

«En respuesta al ataque terrorista, un soldado y varios civiles que se encontraban en la parada de autobús se enfrentaron a los atacantes y respondieron al fuego. Los terroristas fueron neutralizados y sus muertes se confirmaron en el lugar», indica la nota, que informa de que los dos atacantes -de los que se desconoce por ahora las identidades- abrieron fuego contra las personas que esperaban en una parada de autobús.

Según la Policía, «numerosas fuerzas de la Policía de Israel del Distrito de Jerusalén fueron enviadas al lugar y comenzaron a evacuar a los heridos en coordinación con equipos médicos, asegurando la zona y recuperando varias armas, municiones y un cuchillo utilizado por los atacantes».

Hasta el lugar se trasladó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir.

Como consecuencia del ataque, tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50 murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el servicio de emergencias israelí MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, «para combatir el terrorismo».EFE

