The Swiss voice in the world since 1935

Un sondeo sitúa la popularidad de Macron a su nivel más bajo desde que accedió al poder

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 14 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, registra el nivel de popularidad más bajo desde accedió al poder en 2017, con solo un 17 % de los encuestados favorables a la figura del jefe de Estado, según el sondeo de Ipsos publicado este domingo en ‘La Tribune de Dimanche’.

«La popularidad de Emmanuel Macron cae fuertemente (-7 puntos en comparación con julio de 2025) y se sitúa en un 17 % de opiniones favorables, lo que representa el nivel más bajo jamás registrado desde que llegó al poder en 2017», señalaron los encuestadores, que realizaron el sondeo entre el 11 y 12 septiembre.

El estudio también evalúa la popularidad de Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro nombrado hace cinco días por el propio Macron, en medio de una nueva crisis política por la caída en la Asamblea Nacional del Gobierno de François Bayrou y del malestar social, reflejado en al menos dos paros nacionales este mes.

El trabajo de Ipsos indica que, por un lado, Lecornu se trata de una figura política desconocida para muchos encuestados y, por otro, suma ya una alta tasa de desaprobación.

Un 44 % de ellos dice que no conoce lo suficiente al antiguo ministro de Defensa (2022-2025) y un 40 % tiene una mala opinión del nuevo jefe de Gobierno. Solo un 16 % lo aprueba.

La encuesta vuelve a constatar que los políticos más populares para sustituir a Macron en la presidencia francesa en 2027 son los líderes del ultraderechista Agrupación Nacional (RN): Jordan Bardella, con un 35 % de opiniones favorables, y Marine Le Pen, con un 32 %.

Esta última, candidata predilecta del RN para las presidenciales, no tiene segura su participación en la pugna de 2027, pues ha sido condenada a 5 años de inhabilitación por un caso de malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo. Le Pen aguarda el juicio en Apelación entre enero y febrero de 2026 para saber si podrá concurrir. EFE

atc/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR