Un suicidio está en el origen de la explosión que mató a 2 niños cerca de Lyon (Francia)

París, 17 dic (EFE).– La explosión que destrozó el lunes un inmueble residencial en un pueblo a las afueras de Lyon (sureste de Francia), y que provocó la muerte de dos niños de tres y cinco años, fue causada por el suicidio de una mujer que abrió el gas en su vivienda de la planta baja del edificio, informó este miércoles la Fiscalía.

El cuerpo de la mujer fue localizado la víspera entre los escombros del inmueble de cuatro plantas, que ha quedado inhabitable, y que se encuentra en Trévoux, una localidad de unos 7.000 habitantes del departamento de Ain.

La investigación, realizada por la gendarmería, concluyó que la mujer fallecida «se quitó la vida intencionadamente abriendo el gas de su vivienda», señaló la fiscal encargada del caso, Karine Malara, en un comunicado.

La potente explosión se produjo el lunes por la noche en la planta baja y los fallecidos, dos hermanos de tres y cuatro años, sufrieron un paro cardíaco.

Aunque fueron rescatados rápidamente de entre los escombros, los servicios de emergencia no pudieron reanimarlos.

Otras trece personas resultaron heridas y hospitalizadas, entre ellas la madre y el hermano mayor de los dos menores fallecidos.

Otras 53 recibieron tratamiento por lesiones leves o apoyo psicológico, según el informe de los servicios de emergencia.

El edificio siniestrado está situado cerca de un centro escolar. EFE

