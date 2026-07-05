Un supertifón «muy peligroso» se acerca a islas de EEUU en el Pacífico

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Los habitantes de Guam y de las Islas Marianas del Norte, dos territorios estadounidenses en el Pacífico, se preparan este domingo para el paso de un supertifón «muy peligroso», según los servicios meteorológicos.

Con vientos de 260 km/h, equivalentes a un huracán de categoría 5, y ráfagas que pueden alcanzar los 315 km/h, el supertifón Bavi llegará a la zona a primeras horas del lunes.

El servicio meteorológico estadounidense (NWS) lo ha calificado de «muy peligroso» y prevé para este domingo vientos fuertes y posibles daños «catastróficos».

«Se esperan inundaciones importantes provocadas por lluvias torrenciales e inundaciones costeras», avisó el organismo.

Las olas pueden alcanzar los 10,7 metros, es decir la altura de un edificio de 10 plantas, lo que crearía condiciones «extremadamente peligrosas» en el mar, añadió.

El archipiélago de las Islas Marianas del Norte alberga a unas 40.000 personas y la isla vecina de Guam, a unas 170.000.

Estos territorios ya fueron azotados en abril por el supertifón Sinlaku, que dejó a decenas de miles de personas sin electricidad, derribó árboles, volcó coches y arrancó los tejados de chapa de numerosos edificios.

«Voy a ir a un hotel. Tengo una casa de hormigón, pero con el ruido y el viento, es aterrador», declaró a la AFP Derma Soaladaob, de 51 años, que conduce un autobús escolar para el ejército estadounidense.

Equipos de la agencia federal de gestión de emergencias se afanan en Guam con los preparativos de protección. Su centro de distribución cuenta con 1,1 millones de litros de agua, 1,2 millones de comidas, 6.700 camas de campaña y 90 generadores.

Cinco centros de evacuación han abierto sus puertas en colegios, con capacidad para albergar a 1.900 personas, principalmente aquellas que residen en viviendas precarias.

Desde el sábado se formaron filas de coches frente a las gasolineras en Saipan, en las Islas Marianas del Norte, donde los habitantes acuden a las ferreterías en busca de contrachapado para barricarse y a los supermercados para comprar comida y agua embotellada.

El viernes la Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno climático El Niño, que generalmente ocurre cada dos a siete años y dura de nueve a doce meses, ya ha comenzado en el Pacífico tropical.

Este fenómeno calienta las temperaturas del agua en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, modificando a escala mundial los vientos y las precipitaciones.

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