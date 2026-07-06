Un supertifón provoca importantes daños cerca de Guam, en el Pacífico

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Árboles arrancados de raíz, cortes de electricidad: Guam y las Islas Marianas del Norte, territorios estadounidenses en el Pacífico, sufrieron importantes daños por el paso del supertifón Bavi el lunes, en particular la isla de Rota, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS).

El balance de víctimas todavía se desconoce porque las operaciones de rescate y limpieza de escombros se vieron obstaculizadas por las condiciones meteorológicas.

«La totalidad» de la isla de Rota, la más meridional de las Marianas del Norte, se vio en el corazón del fenómeno con vientos de hasta 290 km/h.

Las autoridades había pedido a los aproximadamente 1.500 habitantes de esta isla tranquila, que se pudieran a resguardo.

«Es una tormenta enorme, realmente enorme», dijo Pan Guerrero, presidente de la cámara de comercio, señalando que la luz y las comunicaciones se interrumpieron durante casi ocho horas.

«Algunas personas han reportado grandes daños», señaló durante la jornada Lou Rosario, responsable de comunicación del centro de crisis municipal de Rota.

En la isla de Guam, a 80 km de Rota, un equipo de AFP vio varios árboles arrancados de raíz, postes de luz derribados y al menos un vehículo volcado por el viento. Una decena de carreteras quedaron bloqueadas.

«No salgan a la carretera. Cualquier vehículo adicional obstaculiza las labores de rescate y retrasa el despeje de las vías», advirtió el centro de información conjunto, alertando sobre condiciones que siguen siendo peligrosas.

El NWS había avisado en X que gran parte de la isla de Rota corría el riesgo de quedar «inhabitable durante semanas o incluso más», e instó a los residentes a protegerse «de los vientos extremos como si se acercara un tornado».

– Recuperación progresiva –

El supertifón Bavi, con una fuerza equivalente a un huracán categoría 5, embistió los territorios estadounidenses de las islas Marianas del Norte y Guam, en el Pacífico, para luego alejarse lentamente hacia el oeste,.

Marcus Landon Aydlett, meteorólogo del NWS, que hizo una transmisión en directo en Facebook, dijo que la isla de Tinian, al norte de Guam, y el extremo sur de Saipán, en las Islas Marianas del Norte, sufrieron vientos equivalentes a un huracán de categoría 1.

«Poco a poco, las condiciones van a mejorar». Las Islas Marianas del Norte y Guam, territorio vecino y distinto, cuentan con aproximadamente 210.000 habitantes.

El conjunto de islas, situado a unos 9.600 kilómetros al oeste del territorio continental de Estados Unidos, aún soportaban a mediodía intensos vientos y aguaceros que obligaron a los pobladores a permanecer en casa.

Según Rosario, los servicios de telefonía móvil se cayeron debido al colapso de una torre de transmisión.

El supertifón llegó a tener ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones, en Hawái.

– El Niño –

En Guam, un centro de distribución había sido abastecido con 1,1 millones de litros de agua, 1,2 millones de raciones de comida, 6.700 camas de campaña y 90 generadores. Además abrieron cinco centros de evacuación en escuelas, destinados a las personas que viven en viviendas vulnerables.

La Organización Meteorológica Internacional (OMI) advirtió que el fenómeno climático de El Niño, que generalmente se presenta cada dos a siete años y dura de nueve a doce meses, ya había comenzado en el Pacífico tropical.

Este fenómeno calienta las temperaturas del agua en la zona central y oriental del Pacífico ecuatorial, modificando a escala mundial los regímenes de vientos, presión y precipitaciones, lo que puede agravar las catástrofes.

«Nuestra gran preocupación para este año de El Niño es que vamos a estar mucho más ocupados de lo que hemos estado en los últimos cinco o seis años», comentó Aydlett, del NWS.

Según el observatorio europeo Copernicus Marine, los océanos del mundo registraron el mes de junio más cálido jamás observado y podrían alcanzar nuevos récords en los próximos meses.

Este grupo de islas ha resultado particularmente golpeado por estos ciclones en los últimos años. En abril, otro supertifón, Sinlaku, causó una devastación generalizada, arrancando techos, derribando árboles y dejando a decenas de miles de personas sin electricidad.

En 2023 otro ciclón, Mawar, el más grande en décadas, provocó enormes daños.

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