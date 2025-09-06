The Swiss voice in the world since 1935

Un surfista muere tras ser atacado por un tiburón en una playa del norte de Sídney

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bangkok, 6 sep (EFE).- Un hombre falleció este sábado tras ser atacado por un «gran tiburón» cuando hacía surf con unos amigos en una playa del norte de Sídney, según informó en un comunicado la Policía australiana.

El hombre fue atacado en la playa Long Reef, en el norte de Sídney, «por lo que se cree es un gran tiburón», dice el comunicado de la Policía de Nueva Gales del Sur, estado al que pertenece Sídney.

Los servicios de emergencia fueron contactados poco después de las 10 de la mañana del sábado (00.00 GMT), y, aunque el hombre pudo ser llevado hasta la orilla, falleció en «el lugar del ataque», señala el comunicado.

Según la cadena de televisión australiana ABC, el fallecido tenía 57 años, era un «surfista experimentado» y solo había estado en el agua con unos amigos durante unos 30 minutos antes del ataque del escualo.

La cadena señala que el resto del grupo pudo regresar a la orilla a salvo.

Los agentes cerraron la playa e investigan qué tipo de tiburón es responsable del ataque, para lo que se ayudan de dos partes de la tabla de surf que han sido recuperadas del agua.

Los escualos -especialmente el gran tiburón blanco- al igual que los cocodrilos, son dos temidos animales de Australia conocidos por sus esporádicos ataques a humanos, algunos de ellos mortales.

El mes pasado las autoridades australianas cerraron temporalmente una playa en el este de Australia, después de que un tiburón arrancara de un mordisco un pedazo de una tabla de surf, sin que el incidente dejara ningún herido.

En lo que va del año se han reportado al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, entre ellos el de un niño de 9 años que se salvó, y de los cuales 4 han resultado mortales. EFE

pav/alf

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR